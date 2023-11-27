Таиланд дал зеленый свет еще двум российским поставщикам артемии

Право поставлять цисты артемии в Таиланд получили еще два российских экспортера. Положительное решение таиландский регулятор принял по результатам проведенной в октябре инспекции предприятий в Алтайском крае.

Министерство сельского хозяйства и кооперативов Таиланда расширило список российских экспортеров, имеющих право на поставки цист артемии. В перечень включены два предприятия из Алтайского края, которые в начале октября посещали специалисты тайского ведомства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, после обновления требований экспорт цист артемии возможен только для организаций, прошедших инспекцию со стороны компетентного ведомства Таиланда. Разрешение будет действовать в течение трех лет с даты аттестации производителя. При поставках в Таиланд обязательным требованием является проведение исследований цист артемии на синдром белых пятен, инфекционный мионекроз, болезнь белого хвоста, микроспоридиоз и острый гепатопанкреатический некроз.

Корма из цист артемии активно используются в аквакультуре, в том числе при выращивании креветок, а Таиланд является одним из крупнейших экспортеров креветки в мире. По информации Россельхознадзора, в ноябре представители департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства и кооперативов Таиланда продолжили проверки производителей цист артемии в других российских регионах.

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