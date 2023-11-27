Программу инвестквот расписали в презентации

Информационные материалы по второму этапу инвестиционных квот появились на сайте Росрыболовства. Приводится порядок работы с заявлениями от желающих участвовать в программе и алгоритм заключения договора с теми, кто прошел отбор.

Презентация по второму этапу инвестквот размещена на сайте Федерального агентства по рыболовству в соответствующем разделе. В материалах приводится список правовых актов, регулирующих программу. Указаны виды водных биоресурсов, на которые распространяется вторая волна распределения, — это минтай, сельдь, треска, дальневосточные камбалы, терпуг, навага, палтусы, командорский кальмар. Перечислены возможные объекты инвестиций.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в федеральном агентстве также обобщили информацию о том, в каком порядке должна осуществляться работа с заявлениями от желающих участвовать в программе, и в каком порядке заключаются договоры на доли квот с теми, кто прошел отбор.

Напомним, что до 8 декабря проводится прием документов от желающих участвовать во втором этапе. В отличие от первой волны, программа инвестквот проходит только на Дальневосточном бассейне.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews