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Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей КОСТИН на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Фото пресс-службы главы государства

Глава ВТБ рассказал президенту, как идет погружение в судостроение

Отечественному судостроительному комплексу на сегодняшний день не хватает мощностей и технологий, отметил президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным. Однако через пять-семь лет в стране уже будет эффективная судостроительная отрасль, считает глава группы.

В октябре Владимир Путин подписал указ о передаче в доверительное управление Банку ВТБ госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

На встрече с президентом глава ВТБ Андрей Костин рассказал, как идет работа по новому направлению, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. «За истекший период были сформированы новые органы управления компании [Объединенной судостроительной корпорации], избран совет директоров, назначен генеральный директор, его заместитель. В соответствии с вашим указом сейчас идет работа с правительством по формированию нормативной базы работы компании», — проинформировал Андрей Костин президента.

Он остановился на теме гособоронзаказа, а также заявил, что перед гражданским судостроением открываются очень большие перспективы.

«Сегодня очень большое количество заказов у нас на все виды судов. Это и сухогрузы, и танкеры, и рыболовецкие суда, краболовы и пассажирские суда «река — море». Очень большой спрос», — заявил глава ВТБ.

При этом он признал, что удовлетворить в полной мере этот заказ судостроители сейчас не в состоянии: «не хватает мощностей, не хватает технологий». «Потребуется, на мой взгляд, серьезная модернизация отрасли и даже, на мой взгляд, строительство новых предприятий, новых верфей. Мы видим, по крайней мере, две новые верфи. Одна — в Северо-Западном регионе, где-то в районе Питера, в Ленинградской области. Вторая — на Дальнем Востоке», — рассказал Андрей Костин.

Все это, по его словам, закладывается в стратегию развития отрасли, которую планируется представить президенту примерно в марте-апреле следующего года.

«Я уверен, что через пять-семь лет у нас будет современная, эффективная судостроительная отрасль», — заявил руководитель финансовой группы.

Команда ВТБ, добавил он, реагирует на появление нового актива «позитивно». «Безусловно, будет тесное взаимодействие с банком, уже команды выезжают на предприятия. Поэтому прорабатываем, конечно, и финансовый план оздоровления, и план перспективных инвестиций тоже», — сказал Андрей Костин.

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Fishnews

  • Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей КОСТИН на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Фото пресс-службы главы государства
  • Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей КОСТИН. Фото пресс-службы главы государства
  • Президент Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства
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