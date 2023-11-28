К подъему затонувших судов присоединятся другие регионы

Программу расчистки корабельных кладбищ планируется расширить на всю страну. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам подготовить список затонувших судов и предложения по их утилизации.

В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в дальневосточных регионах продолжается подъем и утилизация затонувших судов. Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко в своем телеграм-канале оценила этот опыт как позитивный и заявила о поддержке расширения программы на всю страну.

«Поручила Минтрансу, Минприроды, Минфину, МЧС, Росморречфлоту и Росимуществу совместно с ФСБ, Минобороны и региональными властями провести инвентаризацию затонувшего имущества во внутренних морских водах», — отмечается в сообщении. Ведомства также должны представить предложения по удалению подводных свалок, реализация которых рассчитана на период до 2030 г.

По информации вице-премьера, до конца 2024 г. на Сахалине, в Магаданской области, на Камчатке, в Хабаровском крае, в Приморье и на Чукотке прибрежные воды необходимо очистить от 213 затонувших объектов. В настоящее время убрано 115 судов.

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