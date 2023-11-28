Для расчета вычетов по промысловому сбору предложили поправки

Минсельхоз представил проект измерений коэффициентов для определения вычета по уплате сбора за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой. Новшества планируются по минтаю, треске, сельди. Предложено включить и показатели для расчетов по лососям.

Министерство сельского хозяйства опубликовало проект изменений в коэффициенты, утвержденные приказом от 17 января 2023 г. № 22. Напомним, что этот документ определил коэффициенты норм расхода уловов на единицу произведенной продукции для расчета вычетов по сбору за пользование водными биоресурсами. Это преференции, призванные поддержать глубокую переработку.

Поправки планируется внести в список для Дальневосточного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews. Перечень коэффициентов предложено дополнить величинами для тихоокеанских лососей — горбуше, кете, нерке, кижучу, нерке, симе и чавыче. Продукция из красной рыбы вошла в список, определенный правительством для применения вычета в связи с переработкой, однако коэффициенты по ней утверждены не были (перечень коэффициентов появился раньше, чем вышло распоряжение правительства).

Предложено также исправить коэффициент для позиции продукции из минтая «Мука тонкого и грубого помола ‎и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные ‎для употребления в пищу, прочие».

Кроме того, планируется дополнить список продукции из сельди и трески.

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