Новгородская область нацелена выращивать больше рыбы

Перспективы Новгородской области в сфере рыбоводства озвучили на тематическом межрегиональном совещании. Озвучены планы региона по увеличению производства продукции аквакультуры и инструменты для этого.

Совещание по развитию аквакультуры в Северо-Западном федеральном округе провел в правительстве Новгородской областизаместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Участие приняли представители Псковской, Ленинградской областей, Республики Карелия, сотрудники образовательных учреждений и бизнеса.

«По аквакультуре показатели 2022 года были достаточно впечатляющими: 383 тыс. тонн рыбы вырастили отечественные рыбоводы. Это на 7% выше уровня предыдущего года», — напомнил Василий Соколов.

Он подчеркнул, что продукция отечественной аквакультуры, выращенная в холодной воде, пользуется спросом: за последние десять лет в стране вдвое увеличились объемы выращивания рыбы. При этом Северо-Западный округ является лидером — в прошлом году здесь произвели почти 139 тыс. тонн, по итогам этого года специалисты ожидают прирост показателей. Наибольшие объемы приходятся на Мурманскую область.

По мнению Василия Соколова, Новгородская область является перспективной для развития аквакультуры. Замглавы ведомства считает, что местные рыбоводы способны обеспечить потребности региона, кроме того, их продукция востребована и за пределами области.

«В сфере развития аквакультуры в регионе работает 15 хозяйствующих субъектов. За 9 месяцев 2023 года выращено более 1200 тонн, включая рыбопосадочный материал. По прогнозу, до конца года этот показатель составит 1354 тонны», — привел цифры зампред правительства Новгородской области Олег Шахов.

За последние шесть лет объем производства рыбопосадочного материала в области увеличился почти вдвое, производство товарной рыбы — почти в полтора раза, сообщили Fishnews в пресс-центре регионального правительства. Отмечено, что наращивать показатели позволяют в том числе меры господдержки: субсидии на покупку рыбных кормов, техники и оборудования, гранты для развития фермерских хозяйств. Предполагается также, что увеличить объемы выпуска продукции помогут научные рекомендации.

Олег Шахов добавил, что два года подряд на международной рыбопромышленной выставке в Санкт-Петербурге был представлен коллективный стенд Новгородской области. В этом году акцент сделали на рыбоводных хозяйствах и продукции из товарной рыбы. В рамках мероприятия проведено более 30 переговоров и заключено 10 договоров, по которым уже идут отгрузки.

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