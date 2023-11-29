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Выездное собрание Рыбного союза в Калининградской области в апреле на площадке ГК «За Родину». Фото пресс-службы отраслевого объединения

В приоритетах — развитие рынка

Рыбный союз, объединяющий переработчиков, импортеров, трейдеров, компании, которые занимаются промыслом и обеспечивают береговую переработку сырьем, в этом году отметил 15 лет со дня основания.

Переработчикам и импортерам, снабжающим продукцией потребительский рынок России, требовалось наладить системный диалог с госорганами и взаимодействие со смежными отраслями. Создание Рыбного союза в 2008 г. стало ответом на этот запрос бизнес-сообщества.

Через три года он объединился с Союзом переработчиков морепродуктов. В составе организации оказались не только перерабатывающие, но и торговые, логистические, промысловые компании. К началу 2012 г. в объединении состояло уже 23 участника, а сейчас — более 30 компаний.

Представители союза работают на ключевых площадках по обсуждению вопросов рыбной промышленности, формируют аргументированную позицию по самым значимым проблемам отрасли.

Обеспечение качества рыбной продукции — один из базовых ориентиров для Рыбного союза. Здесь важно создание национальной системы добровольной сертификации, выработка стандартов производства и контроля, отмечают эксперты объединения. Детально союз занимается проблематикой технического регулирования в отрасли.

«Устранение пробелов и недоработок в техрегламентах и иных документах необходимо для повышения прозрачности рынка, создания понятных и четких правил работы. Сегодня и так высока административная нагрузка на рыбный бизнес. В этой ситуации важно добиваться сбалансированности регулирования», — подчеркнул председатель Рыбного союза Александр Панин.

Для развития рыбного ассортимента объединение взаимодействует с Ассоциацией компаний розничной торговли. С АКОРТ заключено соглашение о мониторинге качества рыбной продукции. В 2021 г. Рыбный союз и организация ритейлеров решили создать совместную экспертную группу, одна из ее ключевых задач — популяризация рыбы и рыбной продукции.

Союз был в числе первых отраслевых объединений, подписавших Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров.

Вывести рыбу и морепродукты на новые позиции в потребительской корзине россиян — важнейшая задача для объединения. Рыбный союз призывает госорганы и бизнес-сообщество обратить внимание на проблему падения потребления рыбопродукции в стране. Для того чтобы переломить ситуацию, консолидировать усилия должны все участники товаропроводящей цепочки — от производителей до торговли.

Сегодня в России запущен ряд проектов по популяризации рыбы — их реализуют как сразу несколько организаций, так и отдельные компании. Это очень значимая работа, уверены в союзе. Эксперты объединения рассказывают о пользе рыбы в рационе, союз поддерживает проведение тематических фестивалей. Важным в объединении считают развитие логистической инфраструктуры и механизмов стимулирования перевозок, включение качественной российской рыбопродукции в меню воспитанников детских садов и учащихся школ. Рыбный союз уделяет большое внимание изучению рынка, особенностей потребления среди разных категорий населения.

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  • Выездное собрание Рыбного союза в Калининградской области в апреле на площадке ГК «За Родину». Фото пресс-службы отраслевого объединения
  • Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН
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