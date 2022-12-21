Сделать рыбу популярней: АКОРТ и Рыбный союз договорились о сотрудничестве

Объединение переработчиков и дистрибьюторов рыбы развивает взаимодействие с ритейлом. Одна из ключевых задач — решение проблем потребительских предпочтений, отметили участники заседания совместной рабочей группы Ассоциации компаний розничной торговли и Рыбного союза.

АКОРТ и Рыбный союз провели первое заседание совместной рабочей группы по развитию рыбной категории. В ее состав войдут рыбопереработчики и добытчики, представители торговых сетей — членов АКОРТ и Союза потребителей России.

Со следующего года Ассоциация компаний розничной торговли и Рыбный союз планируют организовать постоянный совместный мониторинг качества рыбной продукции на розничных полках. Цель — выявлять фальсификацию и обеспечивать контроль соответствия продуктов заявленным характеристикам.

Группа намеревается наладить обмен данными по динамике вылова, экспорта, импорта, оптовых и розничных продаж по категориям и по видам рыбы, рассказали Fishnews в пресс-службе Рыбного союза. Также в рамках группы будут проводиться регулярные исследования потребительских предпочтений и экономической доступности рыбной продукции для разных групп населения.

Одной из ключевых задач в 2023 г. участники заседания признали популяризацию потребления рыбы и рыбной продукции. Для этого в отраслевых объединениях рассматривают возможность проведения региональных рыбных фестивалей, включения рыбы в питание в социальных и образовательных учреждениях.

Еще одним направлением совместной работы станет поддержка инновационных разработок рыбных продуктов от специалистов ведущих пищевых институтов страны. Компании — участники Рыбного союза и АКОРТ будут содействовать доведению перспективных разработок до готовых продуктов и их реализации в торговых сетях на федеральном уровне.

«Рыбная категория недооценена потребителем и обладает большим потенциалом роста на внутреннем рынке. Для его реализации необходима системная совместная работа добытчиков, дистрибьюторов, маркетологов, розничного звена и регулирующих органов. Наше партнерство с Рыбным союзом направлено на повышение прозрачности рынка, расширение выбора доступных и качественных продуктов из рыбы и морепродуктов в российских магазинах в интересах потребителя», — сказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

«Одна из основных проблем отрасли заключается в разрозненности игроков рынка. Взаимодействие с АКОРТ — возможность выстроить диалог между разными звеньями товаропроводящей цепи, выработать общие цели для популяризации рыбной продукции. Мы надеемся, что сотрудничество с торговыми сетями поможет наладить эффективную систему работы по развитию отечественного рыбного рынка», — прокомментировал председатель Рыбного союза Александр Панин.

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