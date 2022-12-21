Новости
Рыбная продукция обладает большим потенциалом роста на внутреннем рынке

Сделать рыбу популярней: АКОРТ и Рыбный союз договорились о сотрудничестве

Объединение переработчиков и дистрибьюторов рыбы развивает взаимодействие с ритейлом. Одна из ключевых задач — решение проблем потребительских предпочтений, отметили участники заседания совместной рабочей группы Ассоциации компаний розничной торговли и Рыбного союза.

АКОРТ и Рыбный союз провели первое заседание совместной рабочей группы по развитию рыбной категории. В ее состав войдут рыбопереработчики и добытчики, представители торговых сетей — членов АКОРТ и Союза потребителей России.

Со следующего года Ассоциация компаний розничной торговли и Рыбный союз планируют организовать постоянный совместный мониторинг качества рыбной продукции на розничных полках. Цель — выявлять фальсификацию и обеспечивать контроль соответствия продуктов заявленным характеристикам.

Группа намеревается наладить обмен данными по динамике вылова, экспорта, импорта, оптовых и розничных продаж по категориям и по видам рыбы, рассказали Fishnews в пресс-службе Рыбного союза. Также в рамках группы будут проводиться регулярные исследования потребительских предпочтений и экономической доступности рыбной продукции для разных групп населения.

Одной из ключевых задач в 2023 г. участники заседания признали популяризацию потребления рыбы и рыбной продукции. Для этого в отраслевых объединениях рассматривают возможность проведения региональных рыбных фестивалей, включения рыбы в питание в социальных и образовательных учреждениях.

Еще одним направлением совместной работы станет поддержка инновационных разработок рыбных продуктов от специалистов ведущих пищевых институтов страны. Компании — участники Рыбного союза и АКОРТ будут содействовать доведению перспективных разработок до готовых продуктов и их реализации в торговых сетях на федеральном уровне.

«Рыбная категория недооценена потребителем и обладает большим потенциалом роста на внутреннем рынке. Для его реализации необходима системная совместная работа добытчиков, дистрибьюторов, маркетологов, розничного звена и регулирующих органов. Наше партнерство с Рыбным союзом направлено на повышение прозрачности рынка, расширение выбора доступных и качественных продуктов из рыбы и морепродуктов в российских магазинах в интересах потребителя», — сказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

«Одна из основных проблем отрасли заключается в разрозненности игроков рынка. Взаимодействие с АКОРТ — возможность выстроить диалог между разными звеньями товаропроводящей цепи, выработать общие цели для популяризации рыбной продукции. Мы надеемся, что сотрудничество с торговыми сетями поможет наладить эффективную систему работы по развитию отечественного рыбного рынка», — прокомментировал председатель Рыбного союза Александр Панин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Лев БОЧАРОВ

Отраслевая наука должна работать на перспективу

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Россия должна сохранить сильную позицию на рынке минтая

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА. Фото предоставлено пресс-службой союза

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Рыбацкие предприятия — залог жизни отдаленных поселков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Потребитель переходит в режим экономии

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Повышение сбора за ВБР стало разочарованием для рыбаков

Заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав ЗИЛАНОВ. Фото Кирилла Иодаса, предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

Заслуженный работник рыбного хозяйства

Вячеслав ЗИЛАНОВ

В рыбном хозяйстве России назревает кризис

Все материалы

Крупным планом

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

Оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

Корейское качество с российского берега

Спуск на воду «Дмитрия Коноплева»

«Антей» рассказал, как добиться успеха на верфях

Супертраулер «Владимир Бирюков», построенный для камчатской рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» на турецкой судоверфи, ждут на Камчатке. Фото Валентины Боковиковой

«Владимир Бирюков» спешит на родину

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.