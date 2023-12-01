«Протей» приступил к исследованиям у побережья Крыма

Научно-исследовательское судно «Протей» вышло в первую экспедицию из нового порта приписки — Керчи. Рейс будет проходить в северо-восточной части Черного моря у Крымского полуострова и побережий Кавказа.

В 2022 г. НИС совершило трансъевропейский переход. В морской порт Керчь «Протей» вышел из Мурманска 30 августа и за время рейса преодолел 5,8 тыс. километров: 1,5 тыс. км через три моря — Баренцево, Белое и Азовское — и 4,3 тыс. км по внутренним водным артериям европейской части России.

В финальной точке маршрута судно включили в состав научного флота Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Там «Протею» предстоит вести работу в Азовском и Черном морях, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Ожидается, что это судно морского класса позволит ученым с максимальной эффективностью раскрыть ресурсный потенциал Азово-Черноморского бассейна.

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