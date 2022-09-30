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НИС «Протей» завершило волжский этап экспедиции. Фото пресс-службы ВНИРО

НИС «Протей» завершило волжский этап экспедиции

Научно-исследовательское судно «Протей» прибыло в Волгоград. За этот этап трансъевропейского перехода проведен комплексный мониторинг экосистем Баренцева и Белого морей, водных объектов Беломорско-Балтийского канала, Онежского озера, бассейна Волги.

С момента старта уникальной научной экспедиции экипаж и научная команда преодолели более 4,3 тыс. км. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, на борту судна успело смениться восемь научных групп различных филиалов ВНИРО.

Специалисты проводили комплексный мониторинг состояния экосистем Баренцева и Белого морей, водных объектов Беломорско-Балтийского канала, Онежского озера, бассейна реки Волга.

Вскоре судно выйдет из Волгограда, впереди еще 1,5 тыс. км до Керчи — это завершающий этап экспедиции. Мониторинговые работы будут локализованы в районе нижнего течения Дона, а также охватят акваторию Азовского моря и Таганрогского залива. Ученые планируют провести гидробиологические и ихтиологические исследования, серию гидрометеорологических, гидрохимических и эколого-токсикологических наблюдений.

После завершения трансъевропейского перехода «Протей» останется в Керчи и будет работать в бассейнах Азовского и Черного морей.

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Fishnews

  • НИС «Протей» завершило волжский этап экспедиции. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Экипаж и научная команда вскоре продолжат экспедицию из Мурманска в Керчь. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ученые провели комплексный мониторинг состояния пройденных акваторий. Фото пресс-службы ВНИРО
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