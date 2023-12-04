Организатора промысла в Хабаровском крае обязали возместить многомиллионный ущерб

В Хабаровском крае суд принял решение взыскать с местного жителя 35 млн рублей в качестве возмещения ущерба водным биоресурсам. По данным правоохранителей, в 2021 г. мужчина организовал незаконный вылов рыбы и морепродуктов в промышленных масштабах.

Промысел велся с марта по октябрь 2021 г. без соответствующих разрешений, рассказали Fishnews в пресс-службе 57 военной прокуратуры гарнизона Восточного военного округа. По данным ведомства, были задействованы наемные работники и две специализированные рыболовецкие базы.

Хранилось свыше 20,6 тонны водных биоресурсов и продукции из них. Это гребешок, краб, горбуша и лососевая икра, красноперка, корюшка, осьминог, креветка.

Военный прокурор подал иск о взыскании причиненного ущерба. Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре удовлетворил требования.

Кроме этого, фигурант привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 КоАП (нарушение правил рыболовства). Ему назначен штраф в размере 4,59 млн рублей.

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