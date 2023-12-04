Самые «аквакультурные» в СЗФО — Заполярье, Ленобласть и Карелия

Северо-Западный федеральный округ сохраняет лидерские позиции в товарной аквакультуре: за январь-сентябрь в регионах СЗФО вырастили более 117 тыс. тонн. Это на 6,6% выше уровня прошлого года.

Данные озвучили на совещании по развитию рыбоводства в СЗФО, мероприятие прошло в Новгородской области.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, более 98% продукции товарной аквакультуры, произведенной в округе, составляют лососевые: семга и форель. Их вырастили 116,2 тыс. тонн — на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

«В Мурманской области выращено 73,3 тыс. тонн лососевых, в Ленинградской области — 11,7 тыс. тонн, в Республике Карелия — 29,4 тыс. тонн», — привели статистику в федеральном агентстве.

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