Браконьерам Приморья не дали спокойно работать на лососе

В Приморском крае подвели итоги операции «Путина 2023», действовавшей в период нереста лососей. У нарушителей изъяли, в частности, почти 45 тонн красной рыбы и более тонны икры.

Были организованы мобильно-поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники территориальных органов внутренних дел, регионального погрануправления, Приморского теруправления Росрыболовства и нацпарка «Земля леопарда». На нерестовых реках развернули сеть мобильных кордонов, правоохранителей оснастили высокопроходимой техникой — машинами и квадроциклами, а также плавсредствами. Силовую поддержку оказывали офицеры краевого управления Росгвардии.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального УМВД России, выявлен 121 факт незаконной добычи (оборота) водных биоресурсов. В отношении браконьеров возбуждены 73 уголовных дела, составлено 122 административных протокола. В ходе рейдов у нарушителей изъято 89 орудий лова, 61 сеть, 16 лодок, свыше 44 тонн лососевых, более тонны красной икры, 130 кг краба.

Отмечено также, что в Дальнереченске в торговом павильоне изъято 155 кг креветки без маркировки и соответствующих документов, стоимость товара превысила 74 тыс. рублей. В отношении предпринимательницы составлен административный протокол по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена). Собранные полицейскими материалы направили в управление Роспотребнадзора для рассмотрения и принятия решения.

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