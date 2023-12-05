В Азовском море прибавилось осетра

Специалисты АзНИИРХ провели ежегодную учетную траловую съемку донных видов рыб в Азовском море. Результаты показали, что численность русского осетра увеличилась более чем в два раза по сравнению с прошлогодними исследованиями.

Основное присутствие этой рыбы наблюдается в открытой части моря, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Согласно данным за всю историю наблюдений, с 2014 по 2023 гг. запасы русского осетра выросли практически с нуля. При этом ученые отмечают многовозрастную структуру популяции. С 2019 по 2023 гг. размеры учтенных особей увеличились до 122 см, а масса — до 20,4 кг, рассказали в АзНИИРХ.

Прирост численности специалисты объясняют регулярными выпусками молоди и повышением эффективности рыбоохранных мероприятий. Исследования провели и по другим осетровым. Полученный материал используют при составлении рекомендаций по восстановлению этих видов в Азовском море.

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