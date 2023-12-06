«Фишеринг Сервис» рассказал о планах Денису Мантурову

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе встречи с калининградскими предпринимателями посетил стенд компании «Фишеринг Сервис». Ему рассказали о планах развития предприятия.

Во время визита в Калининград и встречи с предпринимателями заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова заинтересовал стенд компании «Фишеринг Сервис» — ведущего мирового производителя тралов.

Как рассказал презентовавший «Фишеринг Сервис» помощник коммерческого директора Илья Чеглаков, министр задал ряд вопросов относительно возможностей компании. «Я сообщил ему о наших возможностях; о том, что мы занимаем лидирующие позиции в мире по числу выпускаемых тралов и объяснил, почему это так: мы занимаемся научными разработками. Министра также интересовали наши возможности по экспорту промыслового вооружения и наши перспективы», — сообщил Илья Чеглаков.

По его словам, «Фишеринг Сервис» собирается расширять собственное канатное производство. В более отдаленных планах, если будет найдена подходящая программа софинансирования, — развертывание производства делей из плотного полиэтилена для пошива траловых мешков.

«Для производства таких делей понадобится строительство новых цехов. Министр дал поручение местному правительству подготовить предложения по возможным площадкам для этого строительства», — отметил Илья Чеглаков.

Компания «Фишеринг Сервис» создана в 1993 г. Она производит хорошо известные как в России, так и за рубежом тралы серий «Атлантика» и «Пасифик». Для изготовления орудий лова компания использует материалы собственной разработки. Продукцию «Фишеринг Сервис» приобретают рыболовецкие предприятия из десятков стран. Эти тралы работают по всему Мировому океану.

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