Любителя морского деликатеса «развел» мошенник

В Комсомольске-на-Амуре полицейские расследуют дело о мошенничестве. Местный житель перевел предоплату за крабовое мясо из Приморского края, но товар так и не получил.

Обратившийся в полицию молодой человек сообщил, что в начале ноября решил приобрести морепродукты из Приморского края у своего знакомого, к которому ранее он уже обращался и приобретал аналогичный товар. Связавшись с продавцом в мессенджере и обсудив подробности сделки, заявитель перевел предоплату за крабовое мясо в счет покупки и доставки продукта из соседнего региона.

«Продавец пообещал отправить товар в течение нескольких дней и прислать уведомление о доставке от транспортной компании. После того, как вышел обещанный срок, а заявителю так и не пришло подтверждение заказа, он попытался связаться с продавцом самостоятельно, но тот не отвечал на звонки. Через некоторое время номер телефона поставщика морепродуктов оказался заблокирован», — рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отмечено, что ущерб составил 16 тыс. рублей. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.

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