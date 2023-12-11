Владимир Григорьев: Год непростой, но с задачами мы справляемся

«Норебо» в нынешнем году продолжил реализацию проектов, не замкнутых только на рыбном промысле и переработке. Группа занялась наработкой серьезных компетенций в судостроении, рассказал представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир Григорьев.

Группа «Норебо» приняла участие с большим заказом промыслового флота в первом этапе программы инвестиционных квот. Теперь холдинг занимается развитием собственной верфи. «Появилась необходимость в более прозрачном контроле сроков выполнения, финансирования заказов. С этой целью и реализовывается проект в Отрадном. На это предприятие у нас очень серьезные планы. Судостроительный завод «Отрадное» — один из новейших заводов, здесь применяются современные технологии», — заявил в интервью Fishnews представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир Григорьев.

В предприятие уже вложены значительные средства, отметил он. В ближайшее время в развитие верфи предполагается инвестировать порядка 1,5 млрд рублей.

«Мы рассчитываем, что завод в Отрадном полностью возьмет на себя вопросы по обновлению флота «Норебо» — а у нас на сегодняшний день 57 судов. Не все из них пока требуют замены, но срок уже подходит. Таким образом, мы планируем обеспечить себя новым высокотехнологичным флотом. А дальше, наработав компетенции, принимать заказы сторонних предприятий», — обрисовал ситуацию собеседник Fishnews.

Судостроительному направлению в холдинге будет уделяться особое внимание, отметил Владимир Григорьев. «Уже сформирована производственная программа предприятия до 2032 года, расписан график работы верфи. Предполагается за это время построить 25 судов. То есть нагрузка очень серьезная», — сообщил он.

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