Интервью

11 декабря 2023 года
Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир ГРИГОРЬЕВ

Год непростой, но с задачами мы справляемся

Владимир ГРИГОРЬЕВ, Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо»

Группа «Норебо» в нынешнем году продолжила реализацию проектов, не замкнутых только на рыбном промысле и переработке. Холдинг решил сам заняться строительством флота и судоремонтом. Об этих новых направлениях, а также выполнении программы обновления промысловых судов в интервью Fishnews рассказал полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир Григорьев.

— Владимир Юрьевич, первый вопрос у нас связан с очень непростым, но в то же время очень важным направлением. Одной из ключевых областей для инвестирования «Норебо» выбрал строительство промысловых судов. Как сейчас продвигается реализация этих проектов?

— В нашем пакете заказов 14 промысловых судов, работу по которым мы, конечно же, планируем довести до конца. Но ситуация непростая — как, наверное, и у всех, кто сейчас строит флот. Задержка со сдачей первого траулера, заказанного на Северной верфи, — «Капитан Соколов» — составляет порядка трех лет. Но все-таки процесс движется. По итогам ходовых испытаний сформированы замечания, сейчас основания для них устраняются. Рассчитываем, что в начале следующего года судно все-таки будет сдано.

— Получается, что по остальным судам сроки завершения строительства также сдвинулись вправо?

— Да. Мы рассчитывали, что, когда мы «добьем» работы по первому судну серии, строительство остальных пойдет быстрее. Пока, скажем так, ускорения не видно. Это стало одной из причин, почему холдинг «Норебо» решил сам заняться судостроением, и у нас появилась такая возможность.

— Ваша рыбопромышленная группа — одна из немногих, решивших взять на себя судостроительное направление. Как сейчас организовано это производство и почему все-таки решили заняться судостроением? Вы отметили, что это связано с задержками выполнения заказов на сторонних верфях.

— Да, появилась необходимость в более прозрачном контроле сроков выполнения, финансирования заказов. С этой целью и реализовывается проект в Отрадном. На это предприятие у нас очень серьезные планы. Судостроительный завод «Отрадное» — один из новейших заводов, здесь применяются современные технологии.

В предприятие уже вложены значительные средства. Набираем дополнительно сотрудников: сейчас на верфи работает 800 человек, в планах на 2024 год увеличить численность до 1800. В ближайшее время в развитие предприятия предполагается инвестировать порядка 1,5 млрд рублей.

Мы рассчитываем, что завод в Отрадном полностью возьмет на себя вопросы по обновлению флота «Норебо» — а у нас на сегодняшний день 57 судов. Не все из них пока требуют замены, но срок уже подходит. Таким образом, мы планируем обеспечить себя новым высокотехнологичным флотом. А дальше, наработав компетенции, принимать заказы сторонних предприятий.

— Правильно ли я понимаю, что часть ваших заказов также реализуется на собственной верфи?

— Когда это предприятие практически год назад у нас появилось, в пакете заказов было четыре наших судна для ярусного промысла на Дальнем Востоке и пакет для сторонних организаций. Стоит задача достроить все эти суда и подключиться к дальнейшему обновлению флота холдинга.

— Очевидно, что судостроительное направление будет для холдинга одним из важнейших, ведь судостроение — финансовоемкая отрасль, требующая развитых компетенций?

— Совершенно верно, этому направлению в холдинге будет уделяться особое внимание. Уже сформирована производственная программа предприятия до 2032 года, расписан график работы верфи. Предполагается за это время построить 25 судов. То есть нагрузка очень серьезная.

— 25 судов — это гражданский флот?

— Да. И это суда разного типа — траулеры, ярусоловы, краболовы — в этом и сложность проекта. Но когда мы его осуществим, уровень компетенций у нас будет очень высокий.

— Насколько я знаю, все проекты «Норебо», не замкнутые только на рыбную отрасль, инициировались с ориентацией на коммерческий успех. Например, терминал «Сероглазка» или судоремонтное предприятие на Камчатке.

— Безусловно, в первую очередь это коммерческий проект, который потребует на начальном этапе серьезных вложений, но в дальнейшем, мы рассчитываем, это будет прибыльное предприятие.

— Сейчас завершается сбор заявок на участие во втором этапе инвестиционных квот (на момент выхода интервью заявительная кампания уже завершилась — прим. ред.). Программа продолжена на Дальневосточном бассейне. Будет ли «Норебо» участвовать во второй волне?

— Такие планы есть. Речь идет о судостроении.

— И важнейшая задача для вас сейчас — достроить суда, заказанные на первом этапе.

— Да. Вообще у нас была разработана своя программа по обновлению флота — вне зависимости от государственной программы по инвестквотам. Единственное, стоял вопрос, где строить суда: в России или за рубежом. И получилось, что наши планы удачно вписались в госпрограмму обновления флота. Мы настроены завершить реализацию проектов и построить все заказанные суда. На Северной верфи у нас пакет заказов из десяти судов и на верфи в Отрадном — из четырех.

— В этом году на разных площадках очень активно обсуждают возможности развития внутреннего рынка рыбной продукции. Планирует ли «Норебо» специальные программы по продвижению своих продуктов внутри страны?

— Мы очень серьезно озабочены этой темой. У холдинга есть программа по увеличению продаж внутри страны. Причем мы делаем ставку на продукцию высокого качества из дикой рыбы, продукцию глубокой переработки. У нас широкий ассортимент — разные виды рыбы, типы разделки.

Для продвижения продукции предусмотрены мероприятия рекламного характера. Есть у нас, например, программа популяризации минтая в России: это хорошая рыба, которая заслуживает внимания на внутреннем рынке.

Вы знаете, у нас есть собственная марка Borealis — рассчитываем процентов на 30 как минимум в следующем году увеличить продажи под этим брендом.

— Участвуете в тематических фестивалях, направленных на повышение потребления рыбы?

— Да, неизменно принимаем участие во всех фестивалях, которые устраивает Росрыболовство, наши коллеги по ассоциации.

— Промысловый год подходит к концу. Осталось меньше месяца, и предприятия уже будут работать по новым разрешениям на вылов. Каким стал для холдинга 2023 год?

— Год был непростой. Ориентиры были заданы очень серьезные, но флот у нас большой, хороший, и мы с задачами по вылову справились.

Хватало проблем с переводом денежных средств при экспорте — решаем связанные с этим вопросы. Возрождаем судоремонтную отрасль в России — повторюсь, у нас большое количество судов, нужно принимать меры, чтобы для флота обеспечивались и снабжение, и ремонт.

С возникающими трудностями, как показала практика, мы справляемся. Суда отремонтировали. В финансовом плане непросто, но выход из положения ищем.

— На предстоящий год большие планы?

— Конечно. В 2024 году мы наконец ожидаем поступление новых судов для нашего флота и, соответственно, увеличение вылова. Будем развиваться.

— Продолжается ли реализация судоремонтного проекта в Камчатском крае?

— Да. Планируется дальнейшая модернизация предприятия по судоремонту на Камчатке. И также мы приступили к организации судоремонта в Мурманске. То есть будут обеспечены ремонтные работы в родных портах, две базы для нашего дальневосточного и северного флотов.

Для выполнения таких работ у нас есть квалифицированные, опытные кадры. Основной вопрос — закупка запчастей.

— Для его решения планируется задействовать преференциальные режимы, которые существуют на государственном уровне?

— Используем все возможные варианты.

— Холдинг также заявлял о программе, направленной на обеспечение кадрового резерва для своего флота и предприятий. Как идет работа в этой сфере?

— Мы уже второй год подряд воплощаем в жизнь идею морских классов в подшефной гимназии № 6 Мурманска. В прошлом году запустили первые два класса — пятый и десятый — с ориентацией на морские профессии. Для ребят предлагается очень серьезная образовательная программа. С ними занимаются специалисты нашего флота, Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО). В этом году конкурс в этих классах был три человека на место.

Мы готовим ребят для поступления в Мурманский арктический государственный университет. Рассказываем детям о состоянии флота, о том, какие будут суда, когда молодежь придет к нам работать. Сейчас мы на стадии обсуждения контракта с Мурманским университетом по сопровождению реализации программы и по помощи в подготовке кадров. Укрепляем сцепку школьного образования и последующих ступеней.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Декабрь 2023 г.

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