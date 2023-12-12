Студентам на Камчатке покажут современный рыбацкий флот

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов решил организовать для учащихся экскурсии на новые рыбопромысловые суда. Это должно помочь в популяризации рыбацкой профессии.

Глава региона Владимир Солодов провел открытую лекцию для студентов Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Общаясь с учащимися, губернатор затронул в том числе темы развития рыбной отрасли, судостроения.

«В рамках лекции Владимир Солодов принял решение организовать экскурсии на рыболовецкие траулеры нового поколения, чтобы студенты смогли оценить высокотехнологичные суда и, возможно, выбрать для себя рыбацкую профессию», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

Напомним, что в Камчатском крае за последние годы построен целый ряд новых промысловых судов: Сейнеры-трайлеры, рассчитанные на доставку уловов в танках с охлаждаемой морской водой, ввел в эксплуатацию РК имени Ленина. Два высокотехнологичных супертраулера построила компания «Океанрыбфлот». Реализация инвестпроектов по созданию нового флота продолжается.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews