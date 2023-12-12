Отрасль готовится к новому промысловому сезону

В преддверии нового года предприятия с нетерпением ждут выхода приказов о распределении квот вылова. Разрешения на добычу теперь оформляются в электронном виде, напомнили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Подготовку к открытию промыслового сезона — 2024 руководители отраслевых ассоциаций обсудили на конференции Fishnews Online.

Сейчас предприятия Дальнего Востока ждут выпуска приказов Росрыболовства о распределении квот вылова на предстоящий год по пользователям. Это важнейшие для организации промысла документы, ведь на их основе оформляются разрешения на вылов.

По морепродуктам, которые поставляются на внешние рынки в живом виде, оперативный выход приказа о распределении важен еще и в связи с тем, что компаниям необходимо получить лицензию Минпромторга, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Для рыбаков в этом году было введено важнейшее законодательное новшество: с 1 декабря завершился переходный период по формату разрешений на вылов. В целом ряде случаев получать промысловые билеты теперь требуется в электронном виде. Очень важно, чтобы оформление разрешений прошло в плановом режиме, ведь от этого зависит своевременное начало работы рыбаков, подчеркнули в Координационном совете. Получение разрешений на вылов осуществляется через портал госуслуг, и необходимо, чтобы предприятия могли получать оперативную обратную связь по возникающим вопросам, обратили внимание в объединении.

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