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Делегаты и гости учредительного собрания Государственно-кооперативного объединения рыбного хозяйства при Госагропроме РСФСР (Росрыбхоза), 1988 г.

Росрыбхозу — 35 лет!

В декабре 35-ю годовщину со дня создания отмечает Ассоциация «Росрыбхоз» — общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства). На сегодняшний день в его состав входят более 500 организаций, расположенных во всех федеральных округах страны, включая 22 региональные ассоциации.

На долю членов Росрыбхоза приходится более 70% общероссийского производства продукции аквакультуры. Члены ассоциации занимаются не только товарным рыбоводством, но и племенной работой, промыслом во внутренних водоемах, научными исследованиями, производством и реализацией рыбной продукции.

Как одно из старейших объединений в российской рыбной отрасли Росрыбхоз за три с половиной десятилетия прошел непростой путь, развиваясь и трансформируясь вместе со всей страной в ответ на политические, экономические и социальные изменения. После учреждения 14 декабря 1988 г. Государственно-кооперативного объединения рыбного хозяйства при Госагропроме РСФСР (Росрыбхоза) новой структуре были переданы все полномочия по управлению рыбным хозяйством на территории России.

«Перед нами была поставлена общегосударственная задача — обеспечить функционирование рыбного хозяйства в Российской Федерации в пределах внутренних водоемов. В этой сфере мы отвечали за всё: за добычу рыбы, за пополнение флота, за материально-техническое обеспечение предприятий, за научные изыскания, за подготовку кадров, за технологические разработки и, конечно, за развитие аквакультуры», — вспоминает бессменный председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко.

Приоритетными направлениями во всей этой масштабной работе для объединения были рыболовство и товарное рыбоводство — чтобы кормить страну своей, «внутренней», рыбой.

С завершением советского периода Росрыбхоз был преобразован в ассоциацию, которая продолжила заниматься вопросами внутреннего пресноводного рыболовства и рыбоводства, участвуя в формировании нормативной базы, позволяющей рыбхозам действовать уже в условиях рынка.

Состав объединения постепенно менялся: помимо традиционных прудовых хозяйств, стоявших у истоков Росрыбхоза, все более заметную роль приобретала индустриальная аквакультура — от морских ферм до высокотехнологичных производств замкнутого цикла, которым в принципе не нужен водоем. Уже в XXI веке к ассоциации присоединились производители форели и атлантического лосося, базирующиеся на северо-западе страны, и марикультурные хозяйства Дальнего Востока.

С 2017 г. Росрыбхоз имеет статус общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства). Опыт и компетенции, накопленные за эти годы, грамотная оценка рисков и владение информацией о ситуации в рыбоводном бизнесе помогают ассоциации выступать связующим звеном между крупными и мелкими компаниями и представлять сектор в целом, придерживаясь магистральной линии по защите интересов своих членов в диалоге с государством на любых уровнях.

«С одной стороны, безусловно, наши предприятия конкурируют друг с другом в рынке, но с другой — в правовом поле они сталкиваются с одними и теми же проблемами, вне зависимости от размеров бизнеса и его специфики», — говорит Василий Глущенко. К примеру, с участием Росрыбхоза был подготовлен нормативный акт о компенсации части капитальных затрат на строительство питомников для смолта и комбикормовых заводов. В этой мере господдержки были заинтересованы в первую очередь лососеводы и осетроводы, но впоследствии она может оказаться полезной и другим их коллегам.

«На нынешнем этапе наша главная задача — это создание благоприятных условий, в том числе правовых, административных, экономических, для всех рыбоводных предприятий», — подчеркивает руководитель Росрыбхоза.

С этой целью представители ассоциации ведут активную работу на площадках отраслевой правительственной комиссии, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, взаимодействуют с Минсельхозом, Росрыболовством, Россельхознадзором и другими ведомствами, входят в состав комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. Росрыбхоз помогает рыбоводам выстраивать партнерские отношения с руководством регионов, включая разработку локальных программ развития и мер поддержки сектора, проводит выездные совещания и семинары по актуальным вопросам и проблемам товарного рыбоводства.

Поступательная многолетняя работа приносит свои плоды. Хотя объемы производства продукции аквакультуры по-прежнему на порядок уступают океаническому промыслу, именно рыбоводов и Минсельхоз, и Росрыболовство последние годы позиционируют как драйвер развития рыбной отрасли в целом. Основания для этого есть — за последние пять лет рост в этом секторе составил более 60% — с 238,7 тыс. тонн до 383,5 тыс. тонн.

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  • Делегаты и гости учредительного собрания Государственно-кооперативного объединения рыбного хозяйства при Госагропроме РСФСР (Росрыбхоза), 1988 г.
  • Председателем правления Росрыбхоза был избран Василий ГЛУЩЕНКО — на тот момент заместитель министра рыбного хозяйства РСФСР
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