Сибирский муксун получил программу восстановления

Рабочая группа при Росрыболовстве завершила подготовку проекта программы восстановления популяций сиговых в Обь-Иртышском районе. По мнению ведомства, в документе достигнут «баланс всех интересов».

Проект комплексной программы по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе был согласован на заседании рабочей группы под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, которое состоялось 13 декабря. Программа предусматривает проведение научно-исследовательских работ, мероприятий по искусственному воспроизводству сиговых, охрану рыбных запасов, а также внесение изменений в нормативную базу. Кроме того, в проекте прописано финансовое обеспечение всех этих мер.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, программа восстановления запасов сиговых сибирских рек разработана в соответствии с мартовским поручением президента. Для ее подготовки федеральное агентство сформировало рабочую группу, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Главрыбвода, РАН, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и другие заинтересованные лица.

В ведомстве отметили, что проект программы прошел всестороннюю оценку с участием федеральных и региональных органов исполнительной власти, учеными и подведомственными организациями Росрыболовства.

«Программа получилась действительно комплексной и отражает все те задачи, которые ставились перед нами именно с точки зрения восстановления популяции ценных сиговых видов — национальных рыбных ресурсов. После ее одобрения нам предстоит наполнять программу мероприятиями и их реализовывать», — заявил Илья Шестаков.

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