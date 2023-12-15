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Совещание по вопросам реализации проектов под квоты в инвестиционных целях прошло в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ

Для строительства судов под квоты предлагают продлить предельные сроки

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота выступает за то, чтобы рассмотреть возможность адресного увеличения предельных сроков постройки краболовов. По проектам под рыбные инвестквоты также предлагается механизм дополнительного продления предельных сроков.

Внести изменения в законодательство по инвестквотам АСРФ предложила на совещании, которое проводил первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Президент ассоциации Алексей Осинцев обратил внимание, что при отказе инвестора от реализации проекта (а такие случаи уже есть) действует механизм проведения нового отбора. Такая процедура задерживает постройку судна не менее чем на год. Кроме того, документами предусмотрены не все существенные изменения, задерживающие реализацию проекта. Предусмотрена замена владельца верфи, но не самой верфи — исполнителя проекта.

Предлагается обеспечить возможность до трех раз продлевать на год срок строительства рыбопромыслового судна — для каждого конкретного случая с учетом всех оснований. К таким основаниям предложено отнести замену инвестора, замену верфи и нарушение графика строительства.

«По словам Сергея Митина, это предложение будет внесено в решения заседания и направлено в Минсельхоз и Росрыболовство для детальной проработки к январю-февралю следующего года», — сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

С учетом задержки строительства отдельных краболовов руководитель объединения также предложил рассмотреть возможность продления строка строительства с пяти до семи лет. Но не во всех случаях, а по итогам рассмотрения каждого отдельно — либо через механизм межведомственной комиссии, либо через заключение Минпромторга.

Напомним, что предельные сроки строительства судов под рыбные инвестквоты уже продлялись — такое решение было принято правительством в 2022 г.

В Совете Федерации вновь заявили о систематической задержке сдачи промыслового флота. Ситуация на верфях остается сложной, обращал внимание Сергей Митин.

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Fishnews

  • Совещание по вопросам реализации проектов под квоты в инвестиционных целях прошло в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ. Фото пресс-службы Совфеда
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