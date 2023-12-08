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О промежуточных результатах реализации программы квот под инвестиции первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН доложил на заседании верхней палаты парламента

Сенаторы заслушали промежуточные итоги строительства судов под квоты

Со сдачей флота в рамках программы квот под инвестиции идет систематическая задержка, при этом правительством приняты «беспрецедентные меры поддержки», доложил первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Межкомитетская рабочая группа, созданная на площадке Совета Федерации, осуществляет парламентский контроль за реализацией программы квот под инвестиции. О промежуточных результатах первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин доложил на заседании верхней палаты парламента.

Так, сенатор отметил, что все правовые акты для реализации трех федеральных законов о квотах под инвестиции приняты.

Озвучил Сергей Митин и цифры по итогам прошедших крабовых аукционов (торги по продаже долей квот крабов с инвестобязательствами проводятся с 2019 г.). «По результатам проведения аукционов федеральный бюджет получил 364 млрд рублей, в том числе 214 миллиардов по итогам второго этапа в этом году», — заявил первый заместитель председателя комитета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, наиболее подробно сенатор остановился на выполнении инвестиционных проектов. Сейчас, по словам Сергея Митина, на 16 верфях в разной степени строительства находятся 80 судов. Переданы заказчикам 20 судов, в том числе 11 рыбопромысловых и 9 краболовных. Построены 25 заводов рыбопереработки. «Строятся суда, которые никогда раньше не строились на российских верфях», — подчеркнул парламентарий, но тут же добавил, что идет систематическая задержка сдачи флота.

Далее первый зампред комитета перешел к тому, что делается для исправления ситуации. Здесь сенатор напомнил о создании группы «Инцидент» по промысловым судам, а также перечислил решения, принятые правительством. Меры поддержки, по словам Сергея Митина, «беспрецедентные». Среди таковых сенатор назвал увеличение предельного срока реализации проектов под инвестквоты, механизм снижения вдвое суммы банковской гарантии и обнуление НДС для судоремонта.

«Правительство выделило 30 млрд рублей на разработку и производство не производимого ранее судового оборудования. 33 предприятия уже приступили к выполнению 103 комплексных проектов», — сообщил Сергей Митин.

Ситуация на верфях остается сложной, обратил внимание парламентарий. Ключевыми причинами он название удорожание строительства в условиях санкций, необходимость замены оборудования из недружественных стран, перепроектирование флота и необходимость докапитализации верфей. Основные проблемы — по заказам, выполняемым ОСК, добавил сенатор. Для финансового оздоровления принято решение о передаче акций судостроительной корпорации в доверительное управление Банку ВТБ.

В первом квартале 2024 г. планируется провести расширенное заседание профильных комитетов с участием представителей правительства для выработки мер по выравниванию ситуации с постройкой флота, проинформировал Сергей Митин.

«Точно парламентский контроль нелишний в этой сфере, его надо продолжать. Держать на контроле и информировать палату о результатах», — поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко.

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