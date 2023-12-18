Российский краб расширяет возможности на рынке Китая

В октябре добытчики краба из России попробовали интересный формат продвижения своей продукции на китайском рынке. Впервые в Шанхае прошел Фестиваль российского краба.

Мероприятие организовали совместно с китайским партнером группы компаний «Сигма Марин Технолоджи», «Антей» и «Русский краб». Праздник для любителей морепродуктов освещался в российских и китайских СМИ. Позитивную оценку фестиваль получил и у городских властей: в тематическом мероприятии участвовали сотни кулинарных критиков и местных жителей, говорилось в пресс-релизе правительства Шанхая. Компании — организаторы фестиваля рассказали Fishnews о своем опыте и перспективах, которые видят для краба на рынке Поднебесной.

«Нашей основой целью на фестивале было познакомить китайского потребителя с мороженой продукцией — из камчатского краба и стригуна опилио», — отметил заместитель генерального директора компании «Антей» Иван Новиков. Для китайцев привычно, когда в ресторанах предлагается живой краб и его могут приготовить по заказу посетителей. Мероприятие в Шанхае было организовано таким образом, чтобы показать: можно покупать мороженую продукцию и вкусно готовить из нее дома. Для этого проводились мастер-классы, повара общались с гостями праздника, подчеркнул представитель «Антея».

«Нам важно убедить китайского потребителя, что замороженный краб такой же свежий, вкусный и полезный и ничем не хуже, чем живой», — прокомментировала коммерческий директор компании «Север» («Сигма Марин Технолоджи») Елизавета Мизерницкая.

Сейчас в Китае нет культуры потребления мороженых конечностей краба, в то время как потребление живого краба в сегменте HoReCa за последнее десятилетие набирает популярность, а объем продаж ежегодно растет, не требуя применения специализированных маркетинговых инструментов, обратила внимание коммерческий директор «Севера».

«Мы ставим перед собой цель популяризовать в Китае культуру потребления именно краба судовой заморозки, которого обычный житель может попробовать не только в ресторане, но и у себя дома. Для этого необходимо сделать мороженого краба доступным для китайского потребителя, когда ему достаточно лишь зайти в ближайший супермаркет или же заказать упаковку с крабовой продукцией, готовой для употребления, через курьерскую доставку на дом», — добавила собеседница Fishnews.

Участие в Фестивале российского краба подтвердило, что запрос на розничный формат есть, однако потребительский опыт использования замороженного краба в домашних условиях требует развития, рассказала заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ГК «Русский краб» Юлия Юрова.

В группе компаний обратили внимание на то, что покупатели секций или мяса краба интересуются способами приготовления и рецептами. Учитывая это, холдинг планирует в своем продвижении использовать активности с участием профессиональных поваров, мастер-классы и другие подходящие форматы.

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