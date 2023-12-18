Общины КМНС могут оценить предложения по конкурсам на участки

Вместо конкурсов для распределения рыболовных участков будут использоваться аукционы — исключение сделано для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера. Минсельхоз представил проект правил организации конкурсных процедур.

Министерство сельского хозяйства продолжает подготовку документов для реализации принятого в июле закона, предусматривающего новые принципы закрепления рыболовных участков.

Так, предполагается использовать механизм перезакрепления РЛУ на новый срок без торгов — без конкурсов и аукционов — при соблюдении пользователем ряда условий. В иных случаях участки будут распределяться через электронные аукционы (а не через конкурсы, как сейчас).

Конкурсный формат распределения законодатели оставили для коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз представил проект постановления правительства о правилах организации и проведения конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком. Он опубликован на портале regulation.gov.ru.

Предполагается, что, как и сейчас, организатором конкурсом по водным биоресурсам внутренних морских вод и территориального моря, а также анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб будут теруправления Росрыболовства, в остальных случаях — региональные власти.

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