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В декабре был опубликован целый ряд проектов по новому закону о рыболовных участках и переводе аукционов по предоставлению прав на вылов в электронный формат

Какие проекты уже предложили по закону об участках и электронных аукционах

В декабре был опубликован целый ряд проектов по новому закону о рыболовных участках и переводе аукционов по предоставлению прав на вылов в электронный формат. Fishnews собрал ссылки на размещенные варианты документов.

Изменения закона о рыболовстве, принятые в июле, вступят в силу с 1 сентября 2024 г. Новшества предполагаются по двум основным направлениям. Первое — это механизмы закрепления рыболовных участков. Второе — перевод аукционов по продаже долей квот вылова, по распределению участков в электронный формат.

Детали нового регулирования определит подзаконная база. В декабре на портале regulation.gov.ru были размещены следующие проекты:

- проект правил для подготовки соглашений об участии пользователей участков для добычи анадромных видов рыб в социально-экономическом развитии региона. Общественное обсуждение по этому проекту уже завершилось;

- проект правил организации и проведения электронных аукционов — для распределения долей квот и рыболовных участков;

- проект об организации производственного контроля - деятельности пользователей рыболовного участка «по предупреждению и выявлению нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов»;

- проект правил организации и проведения конкурсов по распределению участков для традиционного рыболовства.

Проекты доступны по ссылкам в соответствующих новостях.

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