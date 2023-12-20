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Отмена ввозных пошлин на социально значимые виды рыбы снизит себестоимость сырья для переработчиков, повысит доступность рыбной продукции для населения и поможет сдерживать потребительскую инфляцию, считают в Рыбном союзе

Переработчики предлагают отменить пошлины на импорт социальной рыбы

Отмена ввозных пошлин на социально значимые виды рыбы снизит себестоимость сырья для переработчиков, повысит доступность рыбной продукции для населения и поможет сдерживать потребительскую инфляцию, считают в Рыбном союзе.

Ситуация с поставками зарубежной рыбы и морепродуктов на российский рынок постепенно нормализуется. «В 2023 году мы видим явное восстановление объемов импорта. У нас была резкая просадка в 2022 году, когда импорт упал практически в два раза к 2021 году — с 600 тыс. тонн до 340 тыс. тонн, — рассказал журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин. — В этом году мы видим явное восстановление. Судя по всему, мы выйдем в диапазон 550 тыс. тонн».

По данным отраслевого объединения, в январе-ноябре текущего года наибольший рост показали поставки импортной скумбрии: их объем увеличился на 146% по сравнению со статистикой за 11 месяцев 2022 г., креветок ваннамей — на 42%, атлантического лосося — на 37%, гигантского кальмара — на 79% и аргентинской креветки — на 97%. Общую стоимость импорта по итогам года в Рыбном союзе оценивают на уровне 2,5 млрд долларов. Основными поставщиками выступают Фарерские острова — на их долю приходится 15% ввозимой в страну рыбы, Чили — 11%, Турция — 10%, Китай — 9% и Вьетнам — 5%.

Несмотря на то, что Россия является одним из мировых лидеров по добыче рыбы, стабильный импорт крайне важен как для обеспечения широкого ассортимента предложения в этой категории на внутреннем рынке, так и для сдерживания роста цен на сырье от российских рыбаков, сообщили Fishnews в Рыбном союзе. Александр Панин привел пример со скумбрией, цена которой в июне-июле достигала 300 рублей за килограмм, но после начала поставок с Фарерских островов в августе цены упали до 200–210 рублей.

«Если говорить о мерах по повышению экономической доступности, то считаем необходимым обсуждение вопроса об отказе от импортных таможенных пошлин и выносим это предложение на рассмотрение комиссии по таможенно-тарифному регулированию, — заявил руководитель Рыбного союза. — Для производства наиболее востребованных населением пищевых продуктов, популярных у конечного потребителя, эта мера как раз могла бы стать мерой по снижению себестоимости входящего сырья и цены на конечные продукты, соответственно, внести свой вклад в снижение потребительской инфляции».

В качестве социально значимых сырьевых продуктов рыбопереработчики называют атлантическую сельдь, скумбрию и мойву. Несмотря на увеличение российской квоты на вылов мойвы в 2024 г. почти до 80 тыс. тонн, в Рыбном союзе считают, что адекватной замены импорту нет: российские рыбаки ловят более мелкую рыбу, которая при этом по цене сопоставима с фарерской.

По словам Александра Панина, поступления от ввозных пошлин на скумбрию, сельдь и мойву в масштабах бюджета страны практически не ощутимы. «Давайте вообще отменим импортную пошлину. А мы на себя, с другой стороны, возьмем обязательство, что мы транслируем эту входящую разницу на цену на полке, на цену предложения. Вот это будет действительно вклад в повышение экономической доступности рыбной продукции», — выразил мнение председатель Рыбного союза.

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