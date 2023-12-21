В Сахалинской области подсчитали утилизированные суда

На Сахалине и Курилах в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в течение этого года подняли 42 судна, из них утилизировали 27 единиц. Работы велись в Холмском, Невельском, Корсаковском и Северо-Курильском районах.

На утилизацию направлено почти 500 тонн металлолома, все полученные от реализации средства переданы в региональный бюджет, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Так, в акватории Корсаковского района удалено самое большое количество объектов. Здесь впервые использовали лазерную установку для резки металла на расстоянии. Масштабные работы развернулись в акватории одного из отдаленных и логистически труднодоступных мест региона — острова Парамушир.

«В Северо-Курильске выдана лицензия на открытие пункта приема и переработки цветных и черных металлов. Ранее его здесь не было, что осложняло работу подрядчику», — прокомментировал мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.

«В следующем году планируем утилизировать 22 объекта. Для этого уже выделены средства в размере 300 млн рублей из областного и федерального бюджетов», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Работы продолжатся в Северо-Курильском, Корсаковском районах и начнутся в Александровске-Сахалинском. Также специалисты ликвидируют останки судна «Аскания», затонувшего у берегов села Яблочное в Холмском районе, вблизи популярного у сахалинцев пляжа.

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