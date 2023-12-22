«Рыбную» правкомиссию ждет преобразование

Правительство рассмотрит вопрос о создании единой комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.

Проект постановления о создании новой комиссии в сфере АПК и рыбной отрасли планируется обсудить на заседании кабмина 22 декабря. Единый орган предполагается сформировать вместо двух отдельных правительственных комиссий — по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий и по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews.

В октябре на портале regulation.gov.ru размещался проект положения о новой правкомиссии.

Напомним, что обе правительственные комиссии возглавляет вице-премьер Виктория Абрамченко.

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