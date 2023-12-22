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В этом году компания «Полярная звезда» отправила около сотни рефконтейнеров с мурманским крабом по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток — Пусан

Баренцевоморский краб активно осваивает дорогу в Азию

В этом году компания «Полярная звезда» отправила около сотни рефконтейнеров с мурманским крабом по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток — Пусан и в ближайшие месяцы планирует протестировать отправки напрямую из Мурманска и Архангельска.

Экспорт краба из Мурманска и Архангельска в направлении Китая, Кореи, Японии через территорию России стал одной из тенденций уходящего года. По словам директора по развитию компании «Полярная звезда» Антона Вострикова, в этом году впервые появились очень значимые объемы. Если раньше такие грузы шли через Санкт-Петербург или на судах через Европу, то теперь они едут по железной дороге на Дальний Восток».

Со склада в Санкт-Петербурге рефконтейнеры с мороженым крабом, добытым в Баренцевом море, доставляются на терминал «Полярной звезды», где проходят подготовку для мультимодальной перевозки на экспорт. «Только за октябрь мы перевезли 96 контейнеров — для нас это самая крупная партия замороженного краба, которую мы отправили в восточном направлении», — рассказали Fishnews в представительстве логистического оператора.

Весь маршрут занимает около 25 дней: примерно две недели — транзит по железной дороге, а затем погрузка контейнеров на судно до Южной Кореи. «До Владивостока краб едет в составе контейнерного поезда, скорость которого сопоставима со скоростью движения автомобиля — до 1200 км за сутки. Из Владивостока груз также отправляется оперативно: поскольку у нас заключено много договоров с надежными линиями, контейнеры не простаивают в ожидании судна», — отметили в компании.

Мультимодальные перевозки позволяют соблюдать строгие требования к температурному режиму — необходимое условие при транспортировке замороженного краба. Непрерывность холодильной цепи контролируется на всех этапах пути контейнера: на терминале, на платформе поезда, в порту или на борту судна.

В ближайшие месяцы «Полярная звезда» планирует осуществить еще несколько отправок краба — теперь уже напрямую из Архангельска или Мурманска через дальневосточные порты на юго-восточную Азию. «В перспективе мы намерены наладить регулярные прямые отправки из этих регионов на восток», — добавил Антон Востриков.

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