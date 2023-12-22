Морские классы пользуются популярностью у юных жителей Мурманской области

Образовательный проект, направленный на привлечение в рыбную отрасль молодых кадров, реализует группа «Норебо». Возможность еще в школьные годы больше узнать о морских профессиях заинтересовала ребят и их родителей, отмечает представитель холдинга Владимир Григорьев.

Программу по популяризации работы в рыбной отрасли «Норебо» запустил в 2022 г. В рамках проекта холдинг взял на себя шефство над двумя классами в мурманской гимназии: на их базе организовано получение знаний и навыков, которые пригодятся для работы в море и на береговых заводах.

«Для ребят предлагается очень серьезная образовательная программа. С ними занимаются специалисты нашего флота, Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО)», — рассказал полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир Григорьев.

Морские классы пользуются популярностью: в нынешнем году конкурс составлял три человека на место, подчеркнул собеседник Fishnews.

«Мы готовим ребят для поступления в Мурманский арктический государственный университет. Рассказываем детям о состоянии флота, о том, какие будут суда, когда молодежь придет к нам работать, — отметил Владимир Григорьев. — Сейчас мы на стадии обсуждения контракта с Мурманским университетом по сопровождению реализации программы и по помощи в подготовке кадров. Укрепляем сцепку школьного образования и последующих ступеней».

В холдинге напомнили, что реализуют программу по обновлению промыслового флота и заинтересованы в развитии кадрового потенциала.

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