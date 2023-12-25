Предприятиям Дальнего Востока установили объемы для добычи на 2024 год

Росрыболовство распределило по пользователям Дальневосточного бассейна квоты добычи в морских водах на 2024 г. Это основные объемы для промысла в регионе.

Федеральное агентство по рыболовству приказом от 21 декабря 2023 г. № 744 распределило объемы общего допустимого улова, утвержденные применительно к квоте вылова в морских водах, по пользователям Дальневосточного бассейна на 2024 г.

Затем приказом от 22 декабря 2023 г. № 751 ведомство изложило приложение о распределении в новой редакции, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее Росрыболовство также выпустило приказы о распределении по пользователям Дальнего Востока инвестиционных квот вылова на предстоящий год, квоты добычи крабов в инвестиционных целях.

Приказы о распределении квот по предприятиям — важнейшие документы для организации промысла. На их основе теруправления Росрыболовства оформляют разрешения на вылов.

Текст приказа Росрыболовства от 22 декабря 2023 г. № 751 смотрите в прикрепленном файле.

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