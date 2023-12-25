Рыбопродукции из российского сырья определили крайний срок въезда в Штаты

Министерство финансов США опубликовало разъяснение относительно возможности ввоза рыбо- и морепродукции из российского сырья, законтрактованной до 22 декабря 2023 г.

Релиз размещен на сайте ведомства в разделе, посвященном часто задаваемым вопросам, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечается, что физические и юридические лица могут импортировать в Соединенные Штаты до 12:01 по восточному поясному времени 21 февраля 2024 г. лосось, треску, минтай и краба, которые подпадают под определение запрещенных к ввозу продуктов. Условие: ввоз должен осуществляться в соответствии с письменными контрактами или соглашениями, заключенными до 22 декабря 2023 г.

На сайте Минфина физическим и юридическим лицам также предлагается найти новых покупателей или перенаправить такие поставки в другие страны.

Напомним, согласно указу, опубликованному 22 декабря, в США запрещается импорт лосося, трески, минтая и краба, добытых в водах под юрисдикцией Российской Федерации или судами под флагом РФ. Теперь мера распространяется на эти объекты, даже если они включены в состав других продуктов или прошли существенную переработку в третьих странах.

При этом данный указ не запрещает гражданам США участвовать в сделках по продаже или перенаправлению за пределы Соединенных Штатов партий «санкционных» продуктов, ранее предназначавшихся для американского рынка.

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