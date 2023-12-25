Изменения в сфере экологической экспертизы прошли Совет Федерации

Сенаторы одобрили изменения законодательства об экологической экспертизе. Новый закон уточняет объекты государственной экологической экспертизы в области рыболовства и аквакультуры. ПУБЛИКУЕМ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА.

Совет Федерации поддержал закон в сфере экологической экспертизы. Напомним, что документ внесло в августе на рассмотрение парламента правительство.

Так, законодатели уточнили, что объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются документы и документация.

В список объектов ГЭЭ федерального уровня вошли объекты из законов о континентальном шельфе, об исключительной экономзоне, о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ. При этом отмечено, что требование не распространяется на документы и документацию, обосновывающие хозяйственную и иную деятельность в области рыболовства. При этом объектами ГЭЭ федерального уровня, согласно одобренному закону, являются проекты общего допустимого улова водных биоресурсов и внесения изменений в ранее утвержденный ОДУ (исключение — проекты общего допустимого улова в исключительной экономзоне РФ в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства).

Из объектов государственной экологической экспертизы исключены документы и документация, обосновывающие хозяйственную и другую деятельность в сфере пастбищной аквакультуры вне границ особо охраняемых природных территорий и охранных зон ООПТ.

Уточняется, что срок проведения государственной экологической экспертизы в сфере аквакультуры не должен превышать 20 рабочих дней. При этом, по общему правилу, допускается продление на 20 рабочих дней по заявлению заказчика.

Напомним, что рыбопромышленные предприятия ранее столкнулись с проблемами из-за возможности расширенного толкования законодательства о ГЭЭ.

Принятый Госдумой закон смотрите в прикрепленном файле.

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