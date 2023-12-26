Дополнительную меру регулирования промысла сельди сохранили на 2024 год

Ограничения промысла тихоокеанской сельди в Беринговом море продлены на 2024 г. Ранее регулятор мотивировал это решение необходимостью сохранения рыбных запасов.

Минсельхоз установил ограничения на промышленный вылов тихоокеанской сельди в Западно-Беринговоморской зоне до 31 декабря 2024 г. Для промысла закрыт район западнее 179 градуса восточной долготы, сообщает корреспондент Fishnews.

Как и этом году, запрещается добыча всеми орудиями и способами лова, при которой независимо от процентного соотношения сельди к другим видам водных биоресурсов обеспечиваются систематические высшие уловы сельди. Под систематическими регулятор подразумевает уловы, полученные в течение календарного года в результате выполнения подряд двух операций по добыче рыбы.

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