Камчатка планирует завершить чистку акваторий в будущем году

Власти Камчатского края рассчитывают в 2024 г. полностью завершить в регионе федеральный проект «Генеральная уборка» по очистке акваторий от затонувших судов. Со дна Авачинской губы осталось удалить 28 объектов.

Губернатор Владимир Солодов в ходе послания органам власти субъекта напомнил, что проект «Генеральная уборка» реализуется в крае с 2021 г.

«В 2021-2023 годах из акватории Авачинской губы удалено 57 объектов затонувших судов. Еще 28 судов поднимем в 2024 году», — рассказал глава региона.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, на старте проекта в Авачинской губе находилось 86 затонувших объектов, включая четыре в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews