Владимир Солодов: Улов камчатских рыбаков в этом году превысил 1,8 млн тонн

Губернатор Камчатки Владимир Солодов подвел итоги работы предприятий рыбной отрасли в регионе. Он отметил рекордный улов в 2023 г., а также вклад рыбаков в экономическое и социальное развитие края.

О проделанной камчатскими рыбаками работе Владимир Солодов рассказал в послании органам власти региона, сообщает корреспондент Fishnews.

«В 2023 году камчатские рыбаки поставили новый исторический рекорд улова: он превысил 1,8 млн тонн. Стабильно лидирующие позиции Камчатка занимает по вылову тихоокеанских лососей», — отметил Владимир Солодов.

Он обратил внимание на вклад камчатских рыбопромышленников в бюджет и социальное развитие региона. «Налоговые поступления от рыбохозяйственного сектора в 2023 году выросли почти на 7 млрд рублей. Завершается строительство спортивного зала в Козыревске, создан водовод в Тымлате, дорога в Ивашке, очистные [сооружения] в Усть-Камчатске. Все эти объекты созданы благодаря поддержке социально ответственных рыбопромышленных предприятий», — сказал губернатор.

По словам главы региона, в крае продолжается работа по обеспечению рыбной продукцией социально незащищенных категорий граждан, а также семей участников СВО. «В этом году в общей сложности более 110 тонн лосося было передано жителям Камчатки безвозмездно. А в рамках проекта «Камчатская рыба» продолжается реализация продукции по самым низким в стране ценам. Этот проект постоянно расширяется, уже 13 предприятий задействованы, 37 торговых точек. В ноябре этого года качественная камчатская продукция появилась и на прилавках федеральной торговой сети благодаря нашей совместной работе», — подчеркнул Владимир Солодов.

Он рассказал, что за прошедшие пять лет предприятиями рыбохозяйственного комплекса вложено в экономику Камчатского края порядка 100 млрд рублей инвестиций. «На побережье полуострова построено 16 самых современных заводов с новейшим рыбоперерабатывающим оборудованием, которое позволяет свести отходы к нулю, полностью переработать продукцию. А это и забота об экологии, и создаваемая в регионе добавленная стоимость, и привлекательные рабочие места. Новых рабочих мест было создано более 3,5 тысячи», — сообщил губернатор.

Владимир Солодов также отметил роль рыбаков в развитии судостроения и судоремонта. «В августе этого года на воду был спущен первый малотоннажный рыболовный сейнер «Апача», который был построен у нас на Камчатке. Это историческое для нас событие, впереди еще целый ряд судов, которые должны быть построены к 2025 году. Существенные обороты набирает судоремонт. В отрасль уже привлечено 2,5 млрд рублей инвестиций, создано почти 500 рабочих мест. Президентом РФ поддержано создание судоремонтного кластера у нас на Камчатке. А его якорное предприятие «Рем-Нова ДВ» получило поддержку в размере 2 млрд рублей и уже наращивает объемы своей работы», — подчеркнул глава региона.

Обращаясь к представителям органов власти, он обратил внимание на необходимость обеспечения законных прав и интересов рыбаков. «Залогом продолжения такого развития является стабильный доступ рыбопромышленных предприятий к сырью, закрепление права пользования водными биоресурсами на длительный период. Инвесторы, которые запланировали строительство береговых заводов, логистических центров, в рамках прошедших аукционов и предстоящего второго этапа инвестиционных квот должны получить всю необходимую поддержку в подборе земельных участков, их выделении в максимально быстром порядке и обеспечении инфраструктурой», — сказал Владимир Солодов.

Не обошел вниманием он и кампанию по перезакреплению лососевых участков. «Прошу также завершить всю необходимую работу по закреплению лососевых участков за добросовестными пользователями на долгосрочный период. Совместно с федеральным правительством доработать подзаконные акты, детально проработать механизмы защиты интересов социально ответственных рыбаков», — акцентировал губернатор.

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