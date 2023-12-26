Отраслевая наука наметила планы на предстоящий год

Совет по науке при руководителе Росрыболовства определил задачи на следующий год. Среди объектов, на важность исследования которых обратил внимание глава федерального агентства, омуль и камчатский краб в Северном бассейне.

Заседание Совета по науке провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Основным вопросом стали приоритетные морские и пресноводные экспедиционные исследования, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В частности, глава Росрыболовства поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработать программу ресурсных исследований омуля. Также руководитель ведомства отметил целесообразность проведения съемок камчатского краба в Северном бассейне в следующем году.

Участники заседания обсудили перспективные направления научной деятельности в основных рыбохозяйственных бассейнах и отдельно остановились на Большой африканской экспедиции, которая стартует в 2024 г. Цель этих работ — изучение запасов рыб и ракообразных у берегов материка. Полученные данные позволят сделать прогнозы для промысла и дать рекомендации по эффективному освоению водных биоресурсов, в том числе российскими рыбаками. Как отмечали ранее во ВНИРО, это первые исследования такого уровня у побережья Африки за последние 40 лет.

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