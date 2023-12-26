За правительством сохранили антикризисные полномочия

Новый федеральный закон продлил на 2024 г. использование мер поддержки экономики в условиях санкций. У правительства остается возможность устанавливать особенности госконтроля.

Сохранение антикризисных решений предусмотрено федеральным законом от 25 декабря 2023 г. № 625. Полное название документа — «О внесении изменений в статью 98 федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В частности, как сообщили Fishnews в пресс-службе президента, продлевается действие законодательных положений, наделяющих правительство полномочиями по установлению особенностей организации и осуществления видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Сохраняют свое действие в 2024 г. меры специального регулирования в сферах корпоративных отношений, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, земельных отношений, градостроительной деятельности, социально-трудовых отношений, предоставления государственной или муниципальной преференции и ряд иных мер.

Напомним, что закон, наделяющий правительство принимать оперативные решения для поддержания стабильности экономики в условиях санкций, был принят в марте 2022 г. Специальные разрешительные режимы были предусмотрены в том числе и для рыбной отрасли.

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