Рынку икры готовят документы для цифровой маркировки

Обязательная цифровая маркировка лососевой и осетровой икры вводится со следующего года. Минпромторг представил проект типового договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота.

Идет подготовка документов к запуску со следующего года обязательной цифровой маркировки лососевой и осетровой икры. В ноябре правительство выпустило правила маркирования такой продукции.

Сейчас, как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство промышленности и торговли предложило проект приказа о типовой форме договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки. Документ размещен на портале regulation.gov.ru. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2024 г.

Предложена форма договора, который будут заключать участник оборота икры для предоставления кодов маркировки и ООО «Оператор-ЦРПТ». Эта компания определена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, говорится в пояснительной записке к проекту.

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