Корм из черной львинки хорошо сказался на весе форели

Исследования Петрозаводского государственного университета в Карелии показали, что комбикорм с добавлением личинок черной львинки помогает радужной форели быстрее набирать массу. По сравнению с традиционным кормом разница составила 13%.

Эксперимент проводили ученые ПетрГУ под руководством доктора биологических наук, профессора Светланы Лябзиной. Проект был поддержан грантом главы Республики Карелия и фондом венчурных инвестиций региона. Это первое применение личинок черной львинки для оценки прироста биомассы форели в системе закрытого водоснабжения, рассказали Fishnews в пресс-службе фонда.

Работы велись в научно-исследовательском центре по аквакультуре ПетрГУ и длились 77 дней. В эксперименте использовалась партия годовиков форели, состоящая из 18 особей средней массой от 786 до 820 г. Для перевода рыб на новый корм применялся метод дробного кормления. В процессе исследования учитывались биометрические и морфологические параметры рыбы с помощью специальных микрочипов в области спинного плавника.

В эксперименте участвовали два рецепта комбикормов. В одном из них часть рыбной муки была заменена на личинки черной львинки с соей. В другом использовалась только рыбная мука.

Опыт показал, что добавление личинок приводит к наибольшему приросту массы форели: разница составляет 13% по сравнению с традиционным кормом. Различия стали заметными на 50 день эксперимента. Ученые отмечают, что с возрастом рыбы больше расходуют протеин на энергию, а не на прирост. Поэтому использование личинок как аминокислотного источника в комбикормах рационально при кормлении молодой форели, обращают внимание специалисты. Это способствует более интенсивному накоплению массы.

Для достижения высокого качества личинок как корма их содержали на растительных отходах с добавлением отрубей. Сейчас студенты Института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ разрабатывают собственный пищевой субстрат из личинок черной львинки для предприятий аквакультуры в Карелии. В фонде указывают, что комбикорма с добавлением личинок мухи уже испытывались в рыбоводстве.

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