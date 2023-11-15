Новые рыбные корма принесли награду специалисту САФУ

Доцент Северного (Арктического) федерального университета Надежда Пастухова удостоена Ломоносовской премии в номинации «Молодые ученые». Награду специалисту присудили за разработку аквакормов из личинок мухи черная львинка.

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова экспериментальные корма для ценных рыб и ракообразных разрабатывают с 2020 г. Как рассказали Fishnews в пресс-службе САФУ, особенно актуальными исследования стали в 2022 г. из-за приостановки поставок импортных кормов.

В декабре прошлого года специалисты создали новый аквакорм из насекомых и открыли цех по его производству на базе Высшей школы рыболовства и морских технологий. Продукцию испытывают на рыбе в бассейновом комплексе Центра развития аквакультуры САФУ.

«Было испытано более ста рецептур кормов для объектов аквакультуры. Производственные эксперименты показали эффективность двух рецептур для форели и лосося и двух рецептур для раков. Стартовый корм для форели показал суточный прирост по массе 7,2%, что выше импортных аналогов на 1-2%. Стартовый корм для лосося показал среднесуточный прирост 4%, что сопоставимо с качественными импортными аналогами», — рассказала доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Надежда Пастухова.

Новые рецептуры также продемонстрировали неплохие результаты при выращивании австралийских красноклешневых раков в установках замкнутого водоснабжения. Среднесуточный прирост на корме из насекомых составил 8,4%.

Специалист добавила, что разработанные корма стоят от 85 до 250 рублей за килограмм, в то время как рыночная стоимость качественных импортных кормов — 600-700 рублей за килограмм.

Таким образом, использование альтернативного протеина насекомых доказало эффективность частичной замены рыбной муки в кормах, отметила лауреат премии. По словам Надежды Пастуховой, личинка мухи черная львинка отличается высокой питательностью. Мука из нее может полностью удовлетворить все требования, предъявленные к кормам и кормовым добавкам для аквакультуры, уверена ученый.

Личинки черной львинки могут стать достойной альтернативой рыбной муке при производстве кормов для аквакультуры, отмечали ранее в Ассоциации «Росрыбхоз».

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