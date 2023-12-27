Роман Витязев: Изменения по ГЭЭ — достойный результат коллективной работы

Внесение поправок в закон «Об экологической экспертизе» — значимое достижение, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Принятый федеральный закон, вносящий изменения в сфере государственной экологической экспертизы, касается в том числе аквакультуры. Из объектов ГЭЭ исключаются документы и документация, обосновывающие хозяйственную и другую деятельность в сфере пастбищного рыбоводства. Нововведение не затрагивает участки в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон.

«Несмотря на определенный скепсис коллег, я все-таки считаю, что это достаточно значимое достижение, — прокомментировал Fishnews председатель Дальневосточного союза предприятий марикультурыРоман Витязев. — Поправки «ковались» вместе с представителями ведущих отраслевых объединений, этот вопрос рассматривался на площадке Общественного совета при Росрыболовстве. В результате сняты ограничения для пастбищной марикультуры и рыбаков-«прибрежников».

По мнению председателя ДВ СПМ, нынешние изменения законодательства позволяют рыбопромышленникам двигаться дальше, инициируя следующие поправки.

«Наш союз после вступления закона в силу будет дальше работать над тем, чтобы вывести из-под экологической экспертизы всю морскую аквакультуру без исключений», — отметил собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что определенные требования по подготовке проектной документации, например, в части соблюдения природоохранного законодательства, должны остаться — государственный контроль необходим в том или ином виде.

«Поэтому будем совместно с коллегами из других отраслевых объединений заниматься дальнейшей настройкой законодательства о ГЭЭ. Принятые же поправки оцениваем как результативную коллективную работу», — резюмировал Роман Витязев.

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