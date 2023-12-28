Координационный совет обратился по участкам для промысла к президенту

Механизмы закрепления на новый срок рыболовных участков имеют большое значение для отрасли, подчеркнули в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Объединение призвало обеспечить тщательную проработку постановления о плате за перезаключение договора.

Обращение по вопросам закрепления рыболовных участков Координационный совет направил президенту Владимиру Путину, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что изменения закона о рыболовстве, вступающие в силу с 1 сентября 2024 г., предусматривают возможность перезаключения договора на РЛУ на новый срок без торгов. При этом за такое перезакрепление будет взиматься плата, размер и порядок взимания которой должно установить федеральное правительство.

В декабре для оценки регулирующего воздействия был размещен проект постановления о правилах определения размера и взимания платы. Однако если принять документ в предложенной редакции, платеж окажется неподъемным для подавляющего большинства действующих рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока, отметил в своем письме совет. Так, для расчета, согласно проекту, планируется использовать ставки сбора за пользование водными биоресурсами. В результате пользователь участка фактически обязан заплатить сбор на 20 лет вперед, заявили в объединении. В совете также напомнили, что предприятиям, получающим участки для добычи анадромных видов рыб, предстоит выполнять обязательства по участию в социально-экономическом развитии региона.

Рыбаки считают необходимым распределить финансовую нагрузку по времени, обратили внимание в совете. Предложено направлять 25% от общей суммы в качестве платы за перезаключение договора, а 75% — в течение всего срока действия договора на участок в качестве взноса в бюджет региона (в качестве финансовых обязательств пользователя в рамках соглашения об участии в социально-экономическом развитии).

Основная идея закона о перезакреплении рыболовных участков была в том, чтобы сохранить возможность работы для добросовестных предприятий. Необходимо, чтобы эта концепция действовала на практике, обратили внимание в совете.

Объединение попросило президента поручить правительству обстоятельно доработать проект постановления — с учетом мнения руководства дальневосточных регионов и отраслевого сообщества.

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