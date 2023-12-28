Новости
Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил президенту Владимиру Путину обращение по вопросам закрепления рыболовных участков

Координационный совет обратился по участкам для промысла к президенту

Механизмы закрепления на новый срок рыболовных участков имеют большое значение для отрасли, подчеркнули в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Объединение призвало обеспечить тщательную проработку постановления о плате за перезаключение договора.

Обращение по вопросам закрепления рыболовных участков Координационный совет направил президенту Владимиру Путину, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что изменения закона о рыболовстве, вступающие в силу с 1 сентября 2024 г., предусматривают возможность перезаключения договора на РЛУ на новый срок без торгов. При этом за такое перезакрепление будет взиматься плата, размер и порядок взимания которой должно установить федеральное правительство.

В декабре для оценки регулирующего воздействия был размещен проект постановления о правилах определения размера и взимания платы. Однако если принять документ в предложенной редакции, платеж окажется неподъемным для подавляющего большинства действующих рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока, отметил в своем письме совет. Так, для расчета, согласно проекту, планируется использовать ставки сбора за пользование водными биоресурсами. В результате пользователь участка фактически обязан заплатить сбор на 20 лет вперед, заявили в объединении. В совете также напомнили, что предприятиям, получающим участки для добычи анадромных видов рыб, предстоит выполнять обязательства по участию в социально-экономическом развитии региона.

Рыбаки считают необходимым распределить финансовую нагрузку по времени, обратили внимание в совете. Предложено направлять 25% от общей суммы в качестве платы за перезаключение договора, а 75% — в течение всего срока действия договора на участок в качестве взноса в бюджет региона (в качестве финансовых обязательств пользователя в рамках соглашения об участии в социально-экономическом развитии).

Основная идея закона о перезакреплении рыболовных участков была в том, чтобы сохранить возможность работы для добросовестных предприятий. Необходимо, чтобы эта концепция действовала на практике, обратили внимание в совете.

Объединение попросило президента поручить правительству обстоятельно доработать проект постановления — с учетом мнения руководства дальневосточных регионов и отраслевого сообщества.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

«Красную» путину Владморрыбпорт отработал на 5

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Изменение имиджа российского минтая — наша задача на 2024 год

Директор по развитию компании «Полярная звезда» Антон ВОСТРИКОВ

Директор по развитию компании «Полярная звезда»

Антон ВОСТРИКОВ

Рефперевозкам границы не помеха

Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир ГРИГОРЬЕВ

Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо»

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Год непростой, но с задачами мы справляемся

Все интервью

Личное мнение

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Все материалы

Крупным планом

За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

Для «Фишеринг Сервис» демонстрации возможностей новых тралов давно стали доброй традицией

«Фишеринг Сервис»: Нюансы настройки тралов оценят только профессионалы

В октябре в Шанхае впервые прошел Фестиваль российского краба. Фото пресс-службы ГК «Антей»

Российский краб расширяет возможности на рынке Китая

Делегаты и гости учредительного собрания Государственно-кооперативного объединения рыбного хозяйства при Госагропроме РСФСР (Росрыбхоза), 1988 г.

Росрыбхозу — 35 лет!

События

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.