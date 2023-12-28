ЦСМС: Отрасль перешла на электронный рыболовный журнал штатно

С декабря флот стал использовать электронный рыболовный журнал в обязательном порядке. Переход на использование ЭРЖ для передачи судовых суточных донесений прошел штатно, рассказали в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

Сбоев в работе программного обеспечения при переходе на электронный рыболовный журнал не зафиксировано.

Оснащение рыбопромысловых судов программным комплексом ЭРЖ во всех бассейнах приближается к 100%. Требования по ведению рыболовного журнала в электронном виде вступили в силу с 1 декабря для рыбопромысловых, транспортных и производящих рыбную продукцию судов, оснащенных в соответствии с законодательством техническими средствами контроля, напомнили в ЦСМС. На сегодняшний день ПК ЭРЖ не установлен на 5,9% из числа указанных судов. В основном это те суда, которые уже не выходят на промысел в этом году.

Специалисты Росрыболовства и Центра системы мониторинга рыболовства и связи проводят встречи с рыбаками для разъяснения порядка работы в новых условиях, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Основные вопросы рыбаков связаны как с функционалом ПК ЭРЖ, так и с электронными разрешениями.

В ходе встречи 20 декабря рыбопромышленные предприятия получили подробные разъяснения по всем волнующим вопросам. Благодаря интеграции ПК ЭРЖ с системой исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР) суда оперативно могут получать на борт электронные разрешения и изменения к ним.

В настоящее время специалисты ЦСМС и компании «Спутниковая система «Гонец» тестируют передачу судовых суточных донесений через терминалы «Гонец». Благодаря интеграции с ПК ЭРЖ по спутниковым каналам системы «Гонец» можно будет передавать ССД с судна на берег, а с берега на судно — электронные разрешения на промысел. В тестировании сервиса задействованы несколько судов в разных рыбопромысловых бассейнах.

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