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Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

Рыбакам ответили на вопросы об ЭРЖ и разрешениях на вылов

Росрыболовство и ЦСМС в преддверии нового промыслового года провели с участием представителей предприятий совещание по вопросам перехода на электронный рыболовный журнал и электронные разрешения на вылов.

Переходный период по обязательному внедрению в отрасли электронного рыболовного журнала (ЭРЖ) и электронных разрешений на добычу завершился 1 декабря. В рамках подготовки к этим изменения было выпущено постановление правительства от 15 ноября 2022 г. № 2066 об оформлении разрешений на вылов, напомнили в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

По работе в новых условиях поступают вопросы, в связи с этим решено было провести специальную встречу, отметил руководитель управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Игорь Рулев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на совещании представители рыбодобывающих компаний получили возможность получить информацию о работе в рамках обновленного законодательства. Один из вопросов, волновавших предприятия: можно ли подавать заявление о выдаче электронных разрешений на вылов в бумажном формате. Сейчас пользователям водных биоресурсов как раз предстоит оформлять документы для промысла в новом году.

Правила, утвержденные постановлением № 2066, предусматривают возможность обратиться за разрешением с заявлением на бумажном носителе, прокомментировал заместитель руководителя ЦСМС Анатолий Дубник. При этом, обратил внимание он, рекомендуется все-таки подавать заявку в электронном виде, так как в этом случае можно воспользоваться преимуществами эксперимента по совершенствованию разрешительной деятельности (постановление от 30 июля 2021 г. № 1279). А это и уменьшение сроков, и сокращение прилагаемых документов.

В преддверии массовой подачи заявок на получение разрешений рыбаков также интересовало, будет ли организована работа в теруправлениях Росрыболовства в период новогодних каникул. В Федеральном агентстве по рыболовству отметили, что практика организации оформления в праздничные дни будет продолжена.

Специалисты предприятий получили разъяснения по вопросам подачи заявок через портал госуслуг, особенностям использования ЭРЖ в Азово-Черноморском бассейне и другим темам.

Государственная услуга по оформлению разрешений на вылов постоянно совершенствуется, подчеркнул начальник ЦСМС Александр Михайлов.

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