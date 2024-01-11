Кожу кальмара хотят задействовать в пищевой промышленности

В Камчатском государственном техническом университете создали пищевую добавку из кожи кальмара. Новый продукт уже протестировали при изготовлении сухарей.

Автор проекта «Разработка технологии производства пищевого обогатителя из промысловых видов кальмаров» — выпускник аспирантуры КамчатГТУ Александр Самохин. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, основой стартапа стал созданный в университете способ безотходной переработки кожи кальмара в биологически ценную пищевую продукцию — «КальмаKS». Изобретение запатентовано.

Отмечено, что благодаря высокому уровню полноценного белка, в том числе коллагена, полиненасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6, минеральных веществ (селена, йода), «КальмаKS» можно использовать как поликомпонентный обогатитель для повышения биологической ценности продуктов питания. Кроме того, добавка помогает организму быстрее адаптироваться к нагрузкам — это может заинтересовать людей, увлекающихся спортом, рассказали в пресс-службе КамчатГТУ.

Технология изготовления не требует дорогостоящего оборудования и химических компонентов, что делает производство экологичным и экономически выгодным, уточнили в университете. В качестве эксперимента на базе эко-пекарни были изготовлены сухари с использованием новой добавки. Уже подана заявка для регистрации патента на способ приготовления этих сухарей.

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