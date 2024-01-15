Отраслевые эксперты призывают доработать поправки в техрегламент

В технический регламент ЕАЭС о безопасности рыбы и рыбной продукции готовятся изменения. Предложенные для обсуждения поправки в части паразитарного контроля могут серьезно усложнить работу производителей, обратили внимание в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

31 января завершается процедура общественного обсуждения проекта изменений технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Отраслевое сообщество направляет свои предложения и замечания по поправкам. При этом очень беспокоят проектируемые изменения по паразитологическому контролю, рассказали в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Приложение № 3 к техрегламенту «Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков и продуктов их переработки», согласно проекту, дополняется двумя таблицами по нормативам оценки пищевой пригодности рыбной продукции и критической интенсивности заражения, сообщает корреспондент Fishnews.

Предложенные изменения приведут к ужесточению требований в сфере выхода на рынок и оборота продукции рыбоперерабатывающих предприятий, при этом они не обоснованы, указали в отраслевом объединении.

«Все изменения, тем более в сторону ужесточения требований, должны иметь под собой основания. Главным основанием, если будут вноситься предложенные изменения по оценке безопасности рыбной продукции и вводиться дополнительные паразитологические показатели безопасности рыбы, может быть только рост паразитарных инвазий среди населения», — обратили внимание в АРСО.

В ассоциации отметили, что запросили в региональном управлении Роспотребнадзора данные о паразитарных инвазиях населения области за десять лет. «Связи между заболеваемостью населения и употреблением продукции рыбоперерабатывающих предприятий не наблюдается», — рассказали в объединении.

Сегодняшние требования в сфере паразитарного контроля достаточны и оправданы, полагают отраслевые эксперты.

При этом рыбная промышленность шагнула далеко вперед в плане использования способов обеззараживания рыбы, и это нельзя не учитывать при разработке критериев оценки. Процедуры в этой сфере четко регламентированы, и добросовестные производители их все выполняют.

В АРСО подчеркнули, что эксперты готовы продолжать участие в обсуждении поправок в техрегламент — важнейший для производства и оборота продукции документ.

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