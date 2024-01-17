«Аквавосток» и дорожная карта: союз предприятий марикультуры рассказал о планах на 2024 год

Систематизировать вопросы в сфере аквакультурной деятельности и зафиксировать: что уже сделано, а что предстоит решить, рассчитывает Дальневосточный союз предприятий марикультуры. «В этой работе мы планируем сотрудничать с объединениями разных регионов», — отметил руководитель ДВ СПМ Роман Витязев.

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев рассказал о планах на предстоящий год на конференции Fishnews Online.

Так, эксперты будут заниматься оптимизацией работы сервиса «Аквавосток» — эта электронная платформа, напомним, предназначена для формирования рыбоводных участков.

Союз также продолжит заниматься снятием ограничений для формирования рыбоводных участков на особо охраняемых природных территориях и в их охранных зонах на Сахалине и Курилах.

Приоритетной задачей объединение считает переход к практическим действиям по разработке дорожной карты для развития аквакультуры. «Хотим систематизировать основные проблемы в аквакультуре и пути их решения», — прокомментировал Роман Витязев. В таком плане может быть отражено, что уже сделано для развития отрасли, какие вопросы — в процессе решения, а над какими только предстоит начать работу.

В выполнении дорожной карты ДВ СПМ планирует сотрудничать с другими отраслевыми объединениями — Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья, а также с институтами развития Дальнего Востока, профильными министерствами регионов и, конечно, отраслевым регулятором.

Предполагается проанализировать текущую ситуацию в марикультуре, нормативную базу, прежде всего в Дальневосточном бассейне, и определить, какие вопросы можно решить наиболее оперативно, без внесения больших изменений в законодательство, а далее уже переходить к более глобальным темам, обратил внимание руководитель ДВ СПМ.

В решении проблемных вопросов марикультуры помогает Общественный совет при Росрыболовстве — союз рассчитывает на продолжение работы на этой площадке.

«Большой потенциал для развития мы видим и во взаимодействии на платформе Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока», — подчеркнул Роман Витязев. В состав КС председатель ДВ СПМ вошел в прошлом году.

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